Bad Homburg v.d.Höhe: Ausstellung in der Englischen Kirche länger geöffnet

Am letzten Ausstellungswochenende, 17. und 18. Dezember, werden die Öffnungszeiten der Ausstellung „Querschnitt“ – Wolfgang Müller verlängert. Die Ausstellung wird daher an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr zu sehen sein. Zusätzlich wird auch die Sonderausstellung „Amerikabilder“ im wunderschönen Ambiente der Englischen Kirche nochmals gezeigt. Der Künstler ist an beiden Tagen anwesend.

