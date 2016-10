Bad Homburg v.d.Höhe: Baumschnittarbeiten im und am Kurpark

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:04 Uhr

Ab Montag, 24. Oktober, werden im und am Kurpark Baumpflegearbeiten ausgeführt. Wie in jedem Herbst werden ab Anfang Oktober notwendige Baumfällungen in Park- und Grünanlagen, sowie im Bereich von Straßen durchgeführt. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Bereich Kurpark und Kleiner Tannenwald wurde mit den Arbeiten bereits begonnen. Die Stadt Bad Homburg versucht, nach Möglichkeit alle Bäume zu ersetzen. In jedem Winterhalbjahr werden durchschnittlich ca. 80 bis 100 Bäume nachgepflanzt.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe