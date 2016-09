Bad Homburg v.d.Höhe: Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Pressemeldung vom 29. September 2016, 09:40 Uhr

Der nächste Beratungstermin bei der Beratungsstelle für Eltern ist am Donnerstag, 13. Oktober, von 15:30 bis 16:30 Uhr, im Stadtteil- und Familienzentrum in der Kindertagesstätte „Brandenburger Straße“. Termine und Informationen gibt es bei Brigitte Fischer unter der Telefonnummer: 06172 8586664 oder per E-Mail: brigitte.fischer@bad-homburg.de

In der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schöne Aussicht 22, können jederzeit Termine für die Beratung dort vereinbart werden unter der Telefonnummer 06172 29109.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe