Bad Homburg v.d.Höhe: Ernährungsberatung im Stadtteil- und Familienzentrum Berliner Siedlung

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:16 Uhr

Am Mittwoch, 2. November, 16 Uhr, findet ein neues Beratungsangebot zur Kinderernährung im Stadtteil- und Familienzentrum Berliner Siedlung, Brandenburger Straße 5 statt.

Ernährungsberaterin für Kinder (AGL) ist Barbara Martens, die gerne auch bei Fragen speziell zur Säuglings- und Kleinkinderernährung berät. Ernährung ist heute in vielen Familien ein wichtiges Thema. Eltern machen sich Gedanken zur Ernährung, z. B. in Bezug auf das Gewicht ihrer Kinder oder darüber, dass Kinder immer wählerischer beim Essen werden. Sie fragen sich auch, ob ihre Kinder alle wichtigen Nährstoffe bekommen und vieles mehr. Alle Fragen können direkt, in einer Einzelberatung mit Frau Martens besprochen werden. Terminvereinbarungen nehmen Brigitte Fischer, Telefon 06172-8586664 oder Barbara Martens, Telefon 06172-9083176, entgegen.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe