Bad Homburg v.d.Höhe: Fahrradannahme für den Fahrradtag

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 13:45 Uhr

Die Fahrradannahme für den Fahrradtag am 25. März, im Jugendzentrum Oberste Gärten, Oberste Gärten 1, beginnt. Vom 2. bis zum 23. März, können montags, donnerstags und freitags in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zu verkaufende Fahrräder in der Fahrradwerkstatt vorgestellt werden. Sie werden auf Verkehrstüchtigkeit überprüft und dann wird zusammen mit dem Verkäufer einen Preis festgelegt. Bitte nur verkehrstüchtige Fahrräder vorstellen und ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Verkäufer melden sich bitte unter der Telefonnummer 06172/399450 oder unter der E-Mail Jugendzentrum.oberstegaerten@bad-homburg.de an.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe