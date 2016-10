Bad Homburg v.d.Höhe: Freizeitfußballer für Turnier gesucht

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:31 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Fußball-Stadtmeisterschaften für Freizeitfußballer. In diesem Jahr veranstalten die Grashoppers das Turnier zum 23. Mal. Hierfür suchen sie noch Freizeitfußballer beziehungsweise Mannschaften. Das Turnier findet am 6. November in der Wingert-Sporthalle statt. Wer Interesse hat, an diesem Turnier teilzunehmen, sollte sich bis 24. Oktober bei Stefan Kozubik melden unter Telefon 0176/ 62638416 oder per Mail an stefan-kozubik@web.de.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe