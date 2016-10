Bad Homburg v.d.Höhe: Hölderin-Preisträger liest in der StadtBibliothek

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:16 Uhr

Am Mittwoch, 12. Oktober, 19:30 Uhr, liest der diesjährige Hölderlin-Preisträger Christoph Peters in der StadtBibliothek aus seinem Roman „Der Arm des Kraken“ und aus „Diese wunderbare Bitterkeit“ – Leben mit Tee und Gedichte“.

Peters wurde 1966 am Niederrhein geboren und studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe. 1996 hatte er seine erste literarische Veröffentlichung. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Berlin. Die Jury des Hölderlinpreises begründete die Auszeichnung wie folgt: „Sein vielgestaltiges Werk kreist in immer neuen, unerwarteten und originellen Anordnungen um die Grundfragen nach der Wahrheit und der Schönheit, sofern es sich dabei nicht um eine einzige Frage handelt, nämlich um die nach der Bestimmung unseres Lebens. … An den Schnittstellen von Ethik und Ästhetik siedeln Peters‘ Romane, hinter deren leichthändig wirkender Form sich immer eine tiefernste und kompromisslose Auseinandersetzung mit der conditio humana verbirgt“. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Die Karten sind in der StadtBibliothek, Dorotheenstraße 24, erhältlich.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe