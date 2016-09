Bad Homburg v.d.Höhe: Karten für die Englische Kirche gibt es jetzt auch online

Pressemeldung vom 20. September 2016, 13:38 Uhr

Mit dem Start in die neue Saison bietet die Stadt Bad Homburg für ihre Konzerte, Kabaretts und Ausstellungen im Kulturzentrum Englische Kirche einen deutlich verbesserten Service beim Vorverkauf.

Karten sind ab sofort an allen Vorverkaufsstellen in Bad Homburg und auch im Internet erhältlich. Zudem können Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung an der Abendkasse auch Karten für künftige Veranstaltungen kaufen.

Beim online-Verkauf arbeitet die Stadt mit ADTicket zusammen. Die Seiten zum Kartenkauf sind im Internet-Veranstaltungskalender der Stadt verlinkt. Der Terminkalender ist einfach zu finden unter www.bad-homburg.de/englischekirche.

Das Programm bietet zwischen September 2016 und Januar 2017 mehrere Höhepunkte sowohl bei den Konzerten als auch beim Kabarett.

Gleich zwei herausragende Saxophon-Quartette werden zu hören sein: Vierfarben mit einem vielfarbigen Weihnachtsprogramm und als Neujahrkonzert Sistergold, die in Bad Homburg schon zahlreiche Hörer begeistern konnten. Mit den Don Kosaken (Serge Jaroff) und ihren wundervollen Stimmen konnte einer der berühmtesten Chöre unter Vertrag genommen werden, Seán Keane gilt als „The Voice of Ireland“ und das Duo Kiol wird „Lieder ohne Worte“ erklingen lassen.

Mit Lieblingsfarbe Schokolade, Pit Knorr und seinen eiligen drei Königen, Matthias Brodowy, Frank Sauer und Dirk Bielefeld alias Herr Holm werden Kabarettisten der Extraklasse der Englischen Kirche die Ehre erweisen.

Holefull of Love, Alex im Westerland, History of Art und Bounce werden am young friday die Englische Kirche rocken.

Außerdem setzt die Stadt die Reihe Länder, Menschen und Kulturen mit einer Veranstaltung über Neuseeland fort. Nach der derzeit laufenden Ausstellung mit Werken von Marion Dörre sind auch Werke von Elke Uta Summer, Wolfgang Müller und Ulrike Gaiser zu sehen.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe