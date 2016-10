Bad Homburg v.d.Höhe: Klanggeschichten aus Flandern und der Niederlande

Pressemeldung vom 12. Oktober 2016, 14:07 Uhr

Am Sonntag, 23. Oktober, 19:30 Uhr, sind die Buchmesse-Ehrengäste Flandern und die Niederlande zu Gast in der Stadtbibliothek. Saskia de Coster liest aus ihrem Werk „Wir & Ich“, dazu gibt es Musik von Inne Eysermans. Der Eintritt beträgt sechs Euro, ermäßigt vier Euro.

Diese Klanggeschichte oder ’sound text performance‘ entsteht nicht nur aus Worten, sondern auch aus der Verbindung mit Klängen. Ein bisschen wie ein Hörspiel, nur dass in der Klanggeschichte die Klänge an Kraft gewonnen haben. Worte und Klänge sind gleich wichtig. In diesem Fall trifft der unwahrscheinlich aufregende Soundtrack von Inne Eysermans, Frontfrau der Band Amatorski, auf eine Geschichte von Saskia de Coster.

Saskia de Costers „Wir & ich“ ist ein herrlich ironischer Gesellschaftsroman über eine verkorkste Familie. Die Mutter, Neurotikerin aus altem Geldadel, der Vater ein Kontrollfreak, der Onkel Häftling auf Freigang, die Oma eine alte Ziegenhirtin – die Vandersandens sind so überspannt wie vermögend. Nur Einzelkind Sarah will raus aus dem goldenen Käfig. Saskia de Coster geboren 1976 in Löwen, ist eine der renommiertesten und erfolgreichsten Autorinnen Belgiens. Für »Wir & Ich« wurde sie mit dem Opzij-Literaturpreis ausgezeichnet. Die Lesungen wird vom Literaturfestival „Leseland Hessen“ gefördert.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe