Bad Homburg v.d.Höhe: Konzert für Senioren

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 13:47 Uhr

Am Dienstag, 11. April, 15 Uhr, findet in der Englischen Kirche, Ferdinandplatz, ein Konzert mit der Sopranistin Helga Milkereit und Jürgen Schmidt am Klavier statt.

Die Besucher erwartet ein Operettenkonzert mit Wiener Liedern, Evergreens und volkstümlichen Melodien. Unter dem Motto; „Frühling lässt sein blaues Band…“ werden Werke aus den Bereichen Oper und Operetten, aber auch Melodien wie „Sag zum Abschied leise Servus“ oder „Tulpen aus Amsterdam“ zu hören sein.

Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Mit Bad-Homburg-Pass die Hälfte. Karten gibt es ab Mittwoch, 1. März, ab 8 Uhr im Rathaus bei der Servicestelle „Älter werden“, Zimmer 144 / I.OG oder an der Tageskasse.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe