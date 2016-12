Bad Homburg v.d.Höhe: Mitternachtssport

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:42 Uhr

Am Freitag, den 16. Dezember findet in der Sporthalle der Gesamtschule am Gluckenstein, die nächste Mitternachtssportveranstaltung statt. Ab 22 Uhr bis 1:30 Uhr können alle Sportfans Basketball und Fußball spielen. Willkommen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 21 Jahren. Eine Bitte fürs Mitmachen: Alle Teilnehmer sollen Hallenschuhe mit heller Sohle mitbringen.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe