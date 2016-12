Bad Homburg v.d.Höhe: Öffnungszeiten während der Weihnachtsfeiertage

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:34 Uhr

Während der Weihnachtsfeiertage 24., 25. und 26. Dezember bleibt die Stadtverwaltung Bad Homburg geschlossen.

Das Gotische Haus und das Horex Museum sind ebenfalls am 24. und 25. Dezember geschlossen. Am Montag, 26. Dezember, sind beide Einrichtungen wieder geöffnet: das Horex Museum von 12 bis 18 Uhr und das Gotische Haus von 10 bis 18 Uhr. Im neuen Jahr sind das Gotische Haus ab Dienstag, 3. Januar, und das Horex Museum ab Mittwoch, 4. Januar, wieder geöffnet. Die Stadtbibliothek ist von 24. Dezember bis einschließlich Montag, 2. Januar, geschlossen.

Der Betriebshof gibt für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den Neujahrstag die geänderten Öffnungszeiten sowie die Verschiebung der Rest- und Biomüllabfuhr bekannt: statt Montag, 26.12.2016, am Dienstag, 27.12.2016, statt Dienstag, 27.12.2016, am Mittwoch,28.12.2016, statt Mittwoch, 28.12.2016, am Donnerstag, 29.12.2016, statt Donnerstag, 29.12.2016, am Freitag, 30.12.2016.

Die Recyclingcenter in der Georg-Schaeffler-Straße und Am Sauereck bleiben am Samstag, 24. Dezember, und Samstag, 31. Dezember, geschlossen.

Das Seedammbad ist am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe