Bad Homburg v.d.Höhe: Stadtverwaltung wegen Personalversammlung geschlossen

Pressemeldung vom 20. September 2016, 12:56 Uhr

Am Donnerstag, 29. September, bleiben die Stadtverwaltung und alle Einrichtungen der Stadtverwaltung am Vormittag wegen einer Personalversammlung geschlossen. Der Stadtladen im Rathaus öffnet an diesem Tag gegen 14:00 Uhr. Ebenso herrscht in den weiteren städtischen Einrichtungen, die donnerstags Öffnungszeiten anbieten, am Nachmittag wieder normaler Dienstbetrieb. Die jeweilige Regelung für die Kindertagesstätten wird vor Ort bekannt gegeben. Die Stadtbibliothek ist an diesem Tag nur von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe