Bad Homburg v.d.Höhe: Straßenbauarbeiten in der Stettiner Straße

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:50 Uhr

In der Stettiner Straße, dem Buchhölzer Weg und Taubenweg werden in der Zeit vom 26. November bis 28. November Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Der Buchhölzer Weg und der Taubenweg werden voll gesperrt. Die Stettiner Straße zwischen Kolberger Weg und Kösliner Weg wird halbseitig gesperrt und eine Einbahnregelung in Richtung Kösliner Weg eingerichtet. Die Parkplätze in den Straßen müssen ebenfalls gesperrt werden. Die Bauarbeiten sind witterungsabhängig. Die Straßensperrungen in der Stettiner Straße, Buchhölzer Weg und Taubenweg erfolgen nacheinander und dauern maximal zwei Stunden. Für den Notfall kann die Fahrbahn sofort wieder befahren werden, da nur eine sehr dünne Fahrbahndecke aufgebracht wird, die mit einem Mineralstoff versigelt wird.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe