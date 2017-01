Bad Homburg v.d.Höhe: Umleitung der Stadtbusse beim Start der Rallye Monte Carlo Historique

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:03 Uhr

Auch in diesem Jahr ist der Start der „Rallye Monte-Carlo Historique“ in Bad Homburg. An diesem Tag kann die Haltestelle „Kurhaus“ am Freitag, 27. Januar, von 8 bis 17 Uhr, nicht angefahren werden. Der Busverkehr wird wie folgt umgeleitet:

Die Umleitung erfolgt vom Finanzamt in Richtung Bahnhof über – Kaiser-Friedrich-Promenade – Ferdinandstraße – Hessenring – Schleußnerstraße; vom Bahnhof kommend in Richtung Kurhaus über Schöne Aussicht – Kisseleffstraße – Kaiser-Friedrich-Promenade. Die Linien 3, 7, 17, 50/51, 261 und X26 fahren die Haltestelle „Hessenring“ an und ebenfalls Thomasbrücke – Schöne Aussicht – Kisseleffstraße – Kaiser-Friedrich-Promenade.

Die Linie 33 fährt ab der Haltestelle „Maria-Ward-Schule“ über Kisseleffstraße – Kaiser-Friedrich-Promenade – Ferdinandstraße – Hessenring – Schleußnerstraße und weiter den regulären Linienverlauf.

Hinter dem Kurhaus in der Kaiser-Friedrich-Promenade wird beidseitig eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. An der Haltestelle „Marienbader Platz“ halten alle Busse, die aus Richtung Kurhaus zum Bahnhof fahren.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe