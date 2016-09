Bad Homburg v.d.Höhe: Wunschkonzert mit Christoph Klüh

Pressemeldung vom 27. September 2016, 10:15 Uhr

Am Dienstag, 18. Oktober, 15 Uhr, wird Christoph Klüh aus Bad Vilbel erneut als Solist an der Wersi-Orgel im Rahmen der Bad Homburger Seniorenkonzerte im Kulturzentrum Englische Kirche zu Gast sein.

Christoph Klüh ist ein gern gesehener Stammgast der Seniorenkonzerte und nunmehr schon zum sechsten Mal in Bad Homburg. Sein letztes Konzert in der Englischen Kirche fand im März 2015 anlässlich seines 25-jährigen Bühnenjubiläums statt. Der sympathische Musiker erhielt mehrere Auszeichnungen, u. a. den Deutschen Rock- und Pop-Preis für das beste Arrangement. In diesem Jahr wird er vom Goldenen Künstlermagazin zum Künstler des Jahres 2016 in der Sparte „moderne Instrumentalmusik“ in Filderstadt ausgezeichnet.

Oliver Matz wird das Konzert mit einer fantastischen Video-Show unterstützen. So wird es zu vielen Titeln wieder eigens produzierte Musik-Videos geben, und man wird dem Künstler durch eine Live-Kamera auf Hände und Füße schauen können. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Bad-Homburg-Pass Inhaber bezahlen die Hälfte.

Karten für diese Veranstaltung gibt bei der Stadtverwaltung Bad Homburg v.d.Höhe, Servicestelle „Älter werden“, I. OG, Zimmer 144, Rathausplatz 1. Sprechzeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr oder unter der E-Mail: sabine.schmidt@bad-homburg.de. Restkarten können auch an der Tageskasse erworben werden.

Quelle: Bad Homburg v.d.Höhe