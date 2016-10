Bad König: Mehr als 50 Apfelbäume in 2 Tagen

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 16:55 Uhr

FLÜCHTLINGSPROJEKT. In Bad König laufen die Vorbereitungen für eine „Internationale Apfelernte“ am 19. und 20. Oktober 2016. Ein Großaufgebot an Helferinnen und Helfern haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Es fing klein an. Wie vieles im Leben. Der Flüchtlingshilfe in der Kurstadt wurden drei Apfelbäume zum Ernten angeboten. Die Sache sprach sich herum. Innerhalb von wenigen Tagen wurde daraus eine richtig großes und ehrgeiziges Projekt. Nach aktuellem Stand sollen mehr als 50 Bäume in den beiden Tagen abgeerntet werden. Bislang macht es den Anschein, als haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bad Königer Initiative die Logistik noch voll im Griff. Weitere Freiwillige mit Traktoren, Zugmaschinen, Anhängern und anderen geländegängigen Fahrzeugen sowie Leitern, Eimern und nützlichem Erntegerät können sich gerne anmelden können. Das Gleiche gilt für Besitzer/innen von Obstbäumen.

Es ist vorgesehen, dass alle Pflücker/innen Speiseäpfel mit nach Hause nehmen bzw. als Vorräte im Keller des AWO-Jugendtreff der Stadt Bad König einlagern können. Fachkundiges Personal des Obst- und Gartenbauvereins hat dessen Tauglichkeit bereits bescheinigt. Aus den Kelteräpfeln wird Saft gemacht, den die Helfer/innen später preisgünstig erwerben können. Aufgrund des Termins in den Herbstferien eignet sich die Aktion auch für Kinder, Jugendliche und Familien. Es bleibt zu hoffen, dass die Äpfel aufgrund ungünstiger Umstände bis dahin noch nicht heruntergefallen sind. Anmeldungen sind bei der Flüchtlingshilfe Bad König unter fluechtlingshilfe.badkoenig@t-online.de und 0160 59 666 34 möglich. Weitere Infos finden sich auf der Facebookseite „Flüchtlingshilfe Bad König“, die auch von Nutzer/innen eingesehen werden kann, die nicht in dem sozialen Netzwerk aktiv sind.

Quelle: Stadt Bad König