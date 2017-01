Bad Schwalbach: Einladung zum winterlichen Stadtrundgang

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 10:48 Uhr

Das Staatsbad Bad Schwalbach bietet mit dem Team der Bad Schwalbacher Stadtführer auch im neuen Jahr jeden zweiten und vierten Samstag Stadtrundgänge an. Sie beginnen stets um 14 Uhr am Weinbrunnen, Brunnenstraße 24.

Los geht’s am 14. Januar. Die orts- und geschichtskundigen Stadtführer Ilse Schellein, Angelika Vogel und Ingrid Kessler, Gerd Priester und Peter Neugebauer freuen sich auf viele interessierte und neugierige Gäste. Ihre Stadtrundgänge vermitteln Wissenswertes und Unterhaltsames und sind eine gute Idee nicht nur für Besucher der Kreis- und Kurstadt, sondern auch für ihre Einwohner.

Die nachfolgenden Stadtrundgänge finden am 28. Januar, 11. und 25. Februar statt. Zu einer Sonderführung „Anekdoten aus dem alten Schwalbach“ lädt Angelika Vogel am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr ein. Treffpunkt ist am Weinbrunnen.

Tickets für die Stadtführungen gibt es in der Tourist-Info zu kaufen – übrigens auch eine gute Idee als Geschenk. Der Teilnehmerbeitrag kann auch am Veranstaltungstag direkt bei den Stadtführern oder im Weinbrunnen bezahlt werden. Er kostet 5 Euro, für Kurkarteninhaber nur 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre können kostenfrei teilnehmen

Quelle: Stadt Bad Schwalbach