Beerfelden: Hauptübung der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 15:15 Uhr

Zuschauer willkommen sind bei den Hauptübungen der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Beerfelden am Samstag, 15.10.2016. Die Jugendfeuerwehr übt ab 14.00 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofes in der Mümlingtalstraße. Mit Sirenen wird die Einsatzabteilung um ca. 15.00 Uhr alarmiert. Übungsobjekt ist die Alte Turnhalle in der Hirschhorner Straße. Neben der Brandbekämpfung ist auch die Menschenrettung Teil der Übungsaufgabe, ebenso ein Gefahrgutunfall auf der angrenzenden Jahnstraße. Interessierte Beerfelder sind hierzu herzlich eingeladen und können sich bei der Übung über die Ausrüstung und die nicht immer ungefährliche Arbeit ihrer Feuerwehr informieren.

Quelle: Tourist-Information „Beerfelder-Land“