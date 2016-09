Beerfelden: Sondermüllsammlung

Pressemeldung vom 20. September 2016, 15:51 Uhr

Das „Schadstoffmobil“ bietet wieder die Möglichkeit, kostenlos Sondermüll zu entsorgen. Die Sammlung erfolgt am Freitag, 07. Oktober, von 12.00 – 16.00 Uhr in Beerfelden, Parkplatz Oberzenthalle in der Stried.

Zum Sondermüll zählen: Lacke, Farben, Verdünner, Holz- und Rostschutzmittel, Altmedikamente, Kosmetika, Spraydosen, Leim- und Klebemittel, Spachtelmasse, Haushaltsreiniger, Lösungsmittel, Pflanzen- und Insektenschutzmittel, Säuren und Laugen, Düngemittel, Trockenbatterien, Quecksilberthermometer und -schalter, Bremsflüssigkeit.

Von der Sammlung ausgeschlossen sind:

Munition (Abgabe beim Kampfmittelräumdienst der Polizei), Kfz.-Batterien (Abgabe in Kfz.-Werkstatt oder -Handel), Gasflaschen (Abgabe im Handel), Altöl (Abgabe in Kfz.-Werkstatt oder -Handel), Leuchtstoffröhren (Abgabe im Bauhof) und Dispersionsfarbe (in ausgehärtetem Zustand in die Restmülltonne).

Bitte beachten: die maximale Gebindegröße beträgt 20 kg bzw. 20 l, die maximale Anliefermenge pro Haushalt 100 kg. Sondermüll verschiedener Art nicht vermischen, bitte unnötige Verpackung vermeiden (Umverpackungen in Papiertonne bzw. gelbem Sack entsorgen). Sondermüll nur direkt am Fahrzeug abgeben, um eine Gefährdung insbesondere für Kinder zu vermeiden. Bei Verhinderung besteht die Möglichkeit, die Sammeltermine der Nachbarorte zu nutzen: Rothenberg: Mo., 26. September, von 09.00 – 11.00 Uhr an der Sporthalle, Schöllenbach: Do., 29. September von 09.00 – 11.00 Uhr am Bauhof, Unter-Sensbach: Do., 29. September von 12.00 – 14.00 Uhr an der Sporthalle, Erbach: Sa., 01. Oktober, von 09.00 – 13.00 Uhr im Sportpark.

Quelle: Tourist-Information „Beerfelder-Land“