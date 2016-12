Bensheim: Der beliebte Bensheimer Weihnachtsmarkt hat vom 24. November bis 22. Dezember geöffnet

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 09:55 Uhr

In den sieben Künstlerbuden auf dem Marktplatz bieten über 80 Künstler, Vereine und soziale Einrichtungen mit viel Liebe zum Detail hergestellte Waren an. Insgesamt sind es 52 Buden und Stände, die in der Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Hospitalbrunnen stehen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 20 Uhr

Freitag von 11.30 bis 21 Uhr

Samstag von 10 bis 21 Uhr

Sonntag von 13 bis 21 Uhr

Am 22. Dezember bis 19 Uhr

