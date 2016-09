Bensheim: Jubiläum für die beliebten Bensheimer Seniorentage

Pressemeldung vom 26. September 2016, 13:42 Uhr

Zum 30. Mal geht in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe an den Start und auch 2016 verspricht das Programm wieder Unterhaltung und Geselligkeit. Am 8. Oktober geht es los, bis 14. Oktober hat das Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ gemeinsam mit Vereinen und Institutionen ein interessantes Angebot zusammengestellt.

Quelle: Stadtkultur Bensheim