Bensheim: Kamishibai am Donnerstag

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:34 Uhr

Am Donnerstag, 26. Januar, um 15.30 Uhr wird in der Stadtbibliothek im Rahmen der Vorlesereihe „Lesestartzeit für Kinder ab 3“ ein Kamishibai gezeigt. Winnie Lechterbeck liest die lustige Mitmachgeschichte „Der Koch hat schlechte Laune“ und zeigt die wunderbaren Bildkarten dazu im original japanischen Papiertheater. Der Koch ist leider so übel gelaunt, dass er seine Miene verzieht und dem Publikum den Rücken zukehrt. Erst als die Kinder ihn auffordern, sich umzudrehen, wendet er sich ihnen wieder zu und zeigt, was wirklich in ihm steckt! Das Theater dauert etwa 20 Minuten. Danach können die Kinder noch eigene Bildkarten malen oder basteln. Treffpunkt ist der Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek.

Quelle: Stadt Bensheim