Bergstraße: Ausstellung mit Werken behinderter Menschen

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:14 Uhr

Seit 2014 kooperieren die Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, und die Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH (bhb), die in Bensheim, Fürth und Lorsch ihre Standorte hat. Ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt stellt die NibelungenLand-Kiste aus Holz dar, welche die Behindertenhilfe in drei unterschiedlichen Größen anfertigt und die exklusiv in der kreisweiten Tourist-Information in Lorsch erhältlich ist. Die NibelungenLand-Kiste eignet sich als originelle Geschenkidee, wahlweise befüllbar mit Wein, Schokolade, Büchern und weiteren Souvenirs.

Die bhb ermöglicht ihren Mitarbeitern im Rahmen der arbeitsbegleitenden Maßnahmen eine individuelle, kreativ-künstlerische Förderung. Seit 1997 können sich die Mitarbeiter der bhb mittels unterschiedlichster Materialien künstlerisch selbstverwirklichen. Seit dem sind bereits zahlreiche Gemälde auf Basis von Acrylfarben, Filz- und Wachsmalstiften entstanden; Collagen sowie Linoldrucke, Skulpturen aus Ytong-Stein und Seidenmalerei ergänzen das Repertoire. Die alljährlichen Bilderausstellungen sowie die selbst aufgelegten Kalender haben mittlerweile einen überregionalen Bekanntheitsgrad erlangt.

Auf Anregung der Tourismusagentur wird die bhb für 2017 einen Spiralkalender mit den touristischen Highlights aus dem NibelungenLand herausbringen. Der Kalender wird auch in der Tourist-Information zu einem Preis von fünf Euro erhältlich sein. Um den Kalender sowie die Originalbilder einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, laden Tourismusagentur und Behindertenhilfe gemeinsam ein zur Vernissage am Dienstag, 1. November 2016 um 18 Uhr im Museumszentrum Lorsch, Paul-Schnitzer-Saal und Foyer, Nibelungenstraße 35, 64653 Lorsch.

Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße und Aufsichtsratsvorsitzender der Behindertenhilfe Bergstrasse, wird zusammen mit Christian Dreiss, Geschäftsführer der bhb, und Bürgermeister Christian Schönung, Stadt Lorsch und ebenfalls Mitglied im Aufsichtsrat der bhb, die Ausstellung eröffnen. Den musikalischen Rahmen gestaltet die Bergsträßer Sängerin und Schauspielerin Jeanette Giese, die unter anderem mit ihrer Rolle als Brünhild in Aufführungen der Nibelungensage einen großen Bekanntheitsgrad in der Region erreicht hat.

Außer den Kalenderbildern werden weitere Werke zu sehen sein, die einen Einblick in die künstlerische Vielfalt von Menschen mit Behinderung geben. Die Exponate können nach der Ausstellungseröffnung bis einschließlich 13. November 2016 während der Öffnungszeiten des Museumszentrums jeweils dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Die gesamte Bevölkerung ist zu der Vernissage sehr herzlich eingeladen. Info: Wissenswertes über die zahlreichen touristischen Ziele im Kreis Bergstraße im NibelungenLand gibt es unter www.nibelungenland.net. Informationen zu dem großen Leistungsspektrum der Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH sind unter www.bh-b.de zu finden.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH