Bergstraße: Saisonabschlusswanderung mit Pizzafest

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:51 Uhr

Am Sonntag, 6. November, laden der Odenwaldklub Lampertheim e.V. (OWK) und die Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), zur Saisonabschlusswanderung durch die Lampertheimer Gemarkung „Wildbahn“ ein: „An diesem Tag haben alle Wanderfreunde und insbesondere Einsteiger und Senioren die Gelegenheit, ein Teilstück der faszinierenden Lampertheimer Gemarkung zwischen Lampertheim und dem Stadtteil Hüttenfeld zu erwandern sowie dessen unmittelbare Umgebung kennenzulernen“, informiert Marius Schmidt vom OWK.

Start der Saisonabschlusswanderung am 6. November ist um 10 Uhr am Lampertheimer Bahnhof (Eugen-Schreiber-Straße 2, 68623 Lampertheim). Anschließend Fahrt mit dem eigenen Pkw zur Wanderstrecke in den Lampertheimer Wald (Parkplatz an der Autobahnbrücke bei Hüttenfeld). Die knapp 6 km lange und etwa 2 ½ Stunden dauernde Wanderung auf dem so genannten Rehschneisen-Weg führt durch die Lampertheimer Gemarkung „Wildbahn“. Da es nahezu keine Höhenmeter zu überwinden gilt, ist die Strecke ausgesprochen wadenfreundlich und somit auch für Familien und Gelegenheitswanderer geeignet. An der OWK-Schutzhütte am Kranzlacher Weg sowie am Kindsbildhäuschen gibt es kurze Pausen mit „Erklärstopps“ durch den Odenwaldklub und das Stadtarchiv Lampertheim. Den Abschluss der Wanderung bildet das erste Lampertheimer Pizzafest des Odenwaldklubs in seinem Vereinsheim am Sandtorfer Weg. Es dient zum gemütlichen Ausklang der Wandersaison 2016. Ab 12 Uhr wird es dort auch für Nichtwanderer, die direkt an das Klubheim kommen können, neben kalten und warmen Getränken mit Unterstützung der Firma Edinger auch frischgebackene Flammkuchen und Pizzen direkt aus dem Holzofen geben. Zahlreiche Sitzplätze im Innern des Klubheims laden zum Verweilen ein, sodass das Fest bei jedem Wetter stattfinden kann.

Wer bei der „Saisonabschlusswanderung durch die Lampertheimer Gemarkung Wildbahn“ teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis spätestens Freitag, 4. November, 11 Uhr, bei Ute Schollmaier, Projektleiterin Tourismusagentur bei der WFB, unter der Rufnummer 06251 17526-13 an oder per E-Mail unter: ute.schollmaier@wr-bergstrasse.de. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Info: Weiteres Wissenswertes über Lampertheim und die anderen zahlreichen touristischen Ziele im Kreis Bergstraße im NibelungenLand gibt es unter www.nibelungenland.net.

Informationen zu den Angeboten des Odenwaldklubs Lampertheim gibt es unter www.owklampertheim.de

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH