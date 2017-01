Büdinger Tourismus und Marketing GmbH: „Ran an den Speck“- Mit dem Viehhirten zum Schlachtessen am 11.02.2017

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:08 Uhr

Wenn der Büdinger Viehhirten durch die dunklen Gassen der Altstadt leitet, hat er viel vom früheren Leben zu erzählen. Diesmal gilt sein Augenmerk dem früheren Ritual des Schlachtens.

Wie die Metzger einst arbeiteten, wird bei der Führung vor Ort, im original erhaltenen Schlaghaus, dem Metzgermuseum am Mühltor, gezeigt. Besucher können historische Arbeitsgeräte in Augenschein nehmen und an verschiedenen Gewürzen wie Majoran, Ingwer, Muskat oder Piment schnuppern. Schließlich hatte jeder Fleischermeister seine Geheimrezepte, um die Wurst schmackhaft zu machen. Nach einer kleinen Stärkung unter dem Motto „Wenn die Sau am Haken hängt, wird erst mal einer eingeschenkt“, geht es abschließend zum deftigem „Schlachtessen“ ins Gasthaus Bleffe. Am reichhaltigen Buffet mit Worschtsupp und Stich, Wellfleisch, Blut- und Leberwurst darf sich bedient werden, „bis die Hosenträger platzen“. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Marktplatz. Die Führung einschließlich Essen kosten 28€ pro Person. Weitere Termine: 18. März 2017 Um Voranmeldung wird gebeten, Tourist Information Büdingen, Marktplatz 9, Tel.: 06042-96370, mail@buedingen.info

Quelle: Büdinger Tourismus und Marketing GmbH