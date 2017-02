Eltville am Rhein: Roßpfad gesperrt

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:28 Uhr

Zur Instandsetzung des Bahnviadukts sperrt die Deutsche Bahn von Montag, 13. März bis Freitag 17. März den Roßpfad im Bereich des Brückenbauwerkes für den Gesamtverkehr. Die Zufahrt zum Kilianscenter ist in diesem Zeitraum nur aus Richtung Kiliansring möglich. Hinweisschilder zur Sperrung des Roßpfades werden in der Schwalbacher Straße und an der Einmündung Kiliansring/Rheingauer Straße aufgestellt.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer, deren Ziel nicht das Kilianscenter ist, den Roßpfad weiträumig zu umfahren.

Quelle: Eltville am Rhein