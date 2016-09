Eltville: Ausstellung „Kunstmarkt der Eltviller Hobbykünstler*innen“

Pressemeldung vom 30. September 2016, 12:49 Uhr

Die Stadt Eltville am Rhein gibt auch in diesem Jahr den Eltviller Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstlern wieder die Möglichkeit, ihre Werke in der Kurfürstlichen Burg zu präsentieren und zu verkaufen.

Die Ausstellung findet am zweiten Adventswochenende statt, von Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember 2016, parallel zum Eltviller Weihnachtsmarkt. Die Vernissage ist für Freitag, 2. Dezember um 19 Uhr vorgesehen. Teilnehmen können Künstlerinnen und Künstler aus allen Stadtteilen der Stadt Eltville am Rhein, die ihre Kunst als Hobby und nicht gewerblich betreiben. Besonders willkommen sind Künstlerinnen und Künstler im Bereich Bildhauerei, Skulpturen und Keramik.

Alle Interessierte, die sich an dieser Ausstellung beteiligen möchten, können sich in der Tourist-Information bis einschließlich 31.Oktober 2016 schriftlich anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und ist bei der Anmeldung fällig. Sie beinhaltet die Raummiete, die Organisation der Vernissage sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit durch die Stadt Eltville. Bei der Anmeldung sollten sich die Künstler bereits in den Aufsichtsplan der Ausstellung eintragen. Die Anzahl der Ausstellungsplätze ist begrenzt, die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Tourist-Information Eltville, Burgstraße 1, 65343 Eltville am Rhein, Telefon 06123 9098-0, touristik@eltville.de.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit