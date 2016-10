Eltville: „Der literarische Rheingau. Wanderungen durch eine poetische Landschaft“

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:29 Uhr

Die beiden Autoren Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz präsentieren am Donnerstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kurfürstlichen Burg ihren neuen literarischen Reiseführer. Der Eintritt ist frei. Möchte man den Rheingau erkunden, bieten sich zweierlei Reisen an: Eine führt den Rhein entlang, durch die Weinberge und bezaubernde Städtchen zu Schlössern, Klöstern, Kirchen. Dazu gibt es zahllose Reiseführer. Die andere Reise kennen bis jetzt nur Experten: Sie führt durch die schönsten und zeitlosesten Texte von Goethe über Bettine und Clemens Brentano bis Heinrich Heine, Eva Demski und Robert Gernhardt. Dieses Buch ist ein doppelter Reiseführer: Zu einer grandiosen Kulturlandschaft, die auf überschaubarem Raum einen faszinierenden topografischen Reichtum und eine Fülle berühmter Sehenswürdigkeiten besitzt. Und zu dem besonderen Geist der Landschaft, deren Wein, Hügel und Schlösser zusammen mit dem majestätischen Rhein und dem meist blauen Himmel in zahllosen Gedichten Romanen und Briefen von Autorinnen und Autoren liebevoll, ja begeistert beschrieben wurden. Heiner Boehncke ist Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er ist künstlerischer Leiter des Rheingau Literatur Festivals und Vorstandsmitglied der Frankfurter Romanfabrik. Er hat zahlreiche Bücher zur Geschichte, Literatur und Kultur Hessens veröffentlicht. Hans Sarkowicz ist Leiter des Ressorts Literatur und Hörspiel im Hessischen Rundfunk (hr2 kultur). Gemeinsam haben beide Autoren das bis heute sehr lebendige Projekt Literaturland Hessen begründet und über 40 Bücher verfasst. Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei, um Anmeldung wird gebeten: Tourist-Information in der Kurfürstlichen Burg Eltville, Telefon 06123 90 98-0, touristik@eltville.de .

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit