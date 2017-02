Pressemeldung vom 22. Februar 2017, 16:45 Uhr

Die Rosenfreunde Eltville und der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein laden am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr zu einem Fachvortrag „Eltviller Rosentipps“ in den Kurfürstensaal der Eltviller Burg ein.

Der Eltviller Stadtgärtner Andreas Hilleberg, gleichzeitig Vorstandsmitglied der Rosenfreunde Eltville, erklärt die fachgerechte Pflanzung von Rosenstöcken und erläutert anhand anschaulicher Dias die notwendige Pflege der dornigen Schönheiten im Laufe des Gartenjahres. Auch über die unterschiedliche Verwendung der einzelnen Rosensorten wird gesprochen – jede Rose benötigt einen passenden Standort.

Eingeladen sind alle interessierten Hobbygärtner, die ihre Rosenkenntnisse erweitern möchten. Im Anschluss an den Vortrag beantworten die Rosenfreunde Eltville gerne noch offene Fragen.

Der Eintritt ist frei. Mit Spenden wird die Arbeit der Rosenfreunde Eltville unterstützt. Weitere Informationen erhalten alle Interessierten in der Tourist-Information, Kurfürstliche Burg Eltville, Burgstraße 1, Telefon 06123 9098-0, touristik@eltville.de.

Wer sein theoretisches Wissen in die Tat umsetzen möchte, hat dazu beim nächsten Termin der Rosenfreunde Gelegenheit: Am Samstag, 4. März findet um 14 Uhr der traditionelle Rosenschnittkurs am Kiliansring statt.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit