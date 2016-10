Eltville: Gesperrte Straßen und Plätze zur Kappeskerb

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:54 Uhr

Die Kappeskerb und das Weinlese-Fest werfen ihre Schatten in der Eltviller Innenstadt voraus. Zwischen dem 28. und 31. Oktober lädt der Verkehrsverein Eltville gemeinsam mit dem Magistrat der Stadt zu dem Fest ein. Damit die Festplätze zu solchen werden können, müssen die Parkplätze im Vorhinein gesperrt werden. Davon betroffen ist der Parkplatz Weinhohle, der ab Dienstag, 25. Oktober, 7 Uhr für den Aufbau der Fahrgeschäfte gesperrt wird. Der Parkplatz Gutenbergplatz am Mehrgenerationenhaus MÜZE steht ab Dienstag, 25. Oktober, 16 Uhr, der Zentrale Omnibusbahnhof und die Parkplätze in der Bahnhofstraße ab Donnerstag, 27. Oktober, 7 Uhr nicht mehr zur Verfügung.

Die Bushaltestellen werden ab Donnerstag, 27. Oktober bis einschließlich Dienstag, 1. November, in die Gutenbergstraße zwischen Weinhohle und Bahnhofstraße verlegt, so dass auch dort der Parkstreifen nicht genutzt werden kann. Die Taxistände werden in der Gutenbergstraße (vor der Einmündung Bahnhofstraße) eingerichtet.

Teilweise sind auch Straßen von den Vorbereitungen des Festes betroffen und werden bereits im Vorfeld gesperrt. Die Bahnhofstraße und Weinhohle zwischen Gutenbergplatz und Sonnenbergstraße ist ab Donnerstag, 27. Oktober ab 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung bis in das Gewerbegebiet Eltville-Ost ist beschildert. Die Wilhelmstraße bleibt bis Taunusstraße befahrbar. Der Parkplatz Wilhelmstraße (Passage) bleibt ebenfalls anfahrbar.

Für den am Samstag stattfindenden Festumzug müssen außerdem einige Parkplätze in der Rheingauer Straße am Samstag, 29. Oktober ab 12 Uhr, sowie in der Wallufer Straße bereits ab 11 Uhr für die Dauer des Umzuges gesperrt werden. Die gesamte Ortsdurchfahrt wird während des Umzuges von 15 bis 17 Uhr gesperrt. Während der Festtage stehen die Parkplätze Schwimmbad, Rheinufer und Kilians-Center zur Verfügung. Die Parkflächen am Platz von Montrichard stehen ausschließlich den Anwohnern zur Verfügung.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit