Eltville: Sozialkompass und Nebenkostenabrechnung: Kostenlose Beratungsangebote des EhrenamtsBüros Eltville im Oktober

Pressemeldung vom 30. September 2016, 12:50 Uhr

Das EhrenamtsBüro Eltville lädt auch im Oktober wieder zu kostenlosen Beratungen ein: Die kostenlose Sozialberatung findet im Oktober am zweiten Montag, 10. Oktober von 14 bis 17 Uhr im EhrenamtsBüro in Eltville statt, sowie am dritten Montag, 17. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Oestrich-Winkel. Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger Unterstützung, Information und Beratung bei sozialen Fragen und Anliegen rund um die Themenbereiche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Mutterschaft, Familienfragen, Kindergeld, Behinderung, Entgeltfortzahlung, Arbeitsunfall, Rente/Reha und Beschwerdemanagement.

Armin Klewitz, der seit 30 Jahren in diesem Bereich Erfahrung hat, bietet Hilfe im Umgang mit sozialen Leistungsträgern an. Die ehrenamtliche Sozial-Beratung ist für Ratsuchende kostenlos, eine Rechtsberatung findet jedoch nicht statt. Alle Daten und Informationen bleiben vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben. Hierfür ist eine Terminabsprache unter der Terminhotline: 0176-543 750 30 unbedingt erforderlich.

Ehrenamtliche Unterstützung beim Prüfen von Betriebs- und Nebenkosten-Abrechnungen für Privatpersonen bietet Horst Bossmann am Dienstag, 11. Oktober von 14 bis 17 Uhr im EhrenamtsBüro Eltville, Rheingauer Straße 41, an. Interessierte melden sich bitte unter Telefon: 0176-522 125 61 an. Die kostenlosen Beratungen können alle Rheingauer Bürgerinnen und Bürger bei Voranmeldung in Anspruch nehmen.

Information und Beratung für ehrenamtliches Engagement: im EhrenamtsBüro E³ jeden Montag und Freitag von 14 bis 17 Uhr im EhrenamtsBüro Eltville, Rheingauer Str. 41, sowie telefonisch unter: 0176-526 426 99, per E-Mail unter: kontakt@ehrenamtslotsen.de, oder über die Ehrenamtsbörse unter www.ehrenamtslotsen.de.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit