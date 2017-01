Eltville: Sprechtag des Versorgungsamtes am Donnerstag, 9. Februar 2017

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:57 Uhr

Der nächste Sprechtag des Hessischen Amtes für Ver­sorgung und Soziales (Versorgungsamt) findet am Donnerstag, 9. Februar 2017, von 14 bis 16 Uhr im Rathaus, Gutenbergstraße 13, im Zimmer 309 im 2. Obergeschoss statt.

Dieses Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger aus Eltville und dem gesamten Rheingau. Zum Serviceangebot des Versorgungsamtes Wiesbaden gehören neben Auskünften und Beratungen auch das Ausfüllen von Antragsformularen im Be­reich des sozialen Entschädigungsgesetzes, des Schwerbehindertengesetzes. Betrof­fene können an diesen Sprechtagen auch, nach Voranmeldung und Angabe des Aktenzeichens, Einsicht in die Verwaltungs­akten nehmen.

Voranmeldungen sind möglich im Bürgerservice-Büro, Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville am Rhein, Telefon 06123 697-800, Telefax 06123 697-890 oder beim Versorgungsamt Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 7157-4158 Herr Fischer und 7157-4106 Herr Lenz.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit