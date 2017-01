Eltville: Stadt lädt zur Eltviller Seniorenfeier ein

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 10:29 Uhr

Vorfreude auf den beliebten Seniorenkreppelkaffee, der von der Stadt Eltville mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer organisiert wird: In dieser Woche verschickt die Stadt Eltville die Einladungen an Eltviller Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren. Diesmal findet die beliebte Fastnachtsveranstaltung wieder zwei Wochen vor Rosenmontag, am Montag, 13. Februar, um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) in der Eltviller Turnhalle der Freiherr-vom-Stein-Schule statt. Dann darf wie jedes Jahr zur Fassenacht gelacht und geschunkelt werden, wenn der Eltviller Carneval Verein die Gäste mit einem bunten Mix aus Showtanz, Kokolores und humorigen Fastnachtsvorträgen unterhält.

Wer eine Einladung erhalten hat und kommen möchte, kann sich bis zum 7. Februar bei der Stadt Eltville mit dem der Einladung beiliegenden Antwortfax anmelden, per E-Mail: renate.gahn@eltville.de, oder das Antwortschreiben am Counter im Rathaus Eltville abgeben.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit