Eltville: Vortrag mit Weinprobe: „Vom Stein zum Wein“

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:39 Uhr

Die Stadt Eltville bietet für Weininteressierte und -liebhaber ein besonderes Schmankerl zum Verschenken oder Selbstschenken an: Dr. Klaus Wolter, Geologe, Kultur- und Weinbotschafter sowie Berater Deutscher Wein (DWI), stellt im Rahmen des GutenbergWinters am Freitag, 3. Februar 2017, um 19.30 Uhr, in der Kurfürstlichen Burg Eltville in seinem kurzweiligen Vortrag die geologische Entwicklung des Rheingaus sowie die Bildung der unterschiedlichen Weinbergsböden dar. Anschließend können die Teilnehmer bei einer vergleichenden Weinprobe von vier trockenen Rieslingen selbst erfahren, wie sehr sich das Terroir auf den Geschmack des Weines auswirkt. Anhand hochklassiger Weine bis hin zum Ersten Gewächs der renommierten Rheingauer Weingüter Laquai (Lorch), Richard Nägler – Villa Gutenberg (Winkel), Koegler (Eltville) und Rebenhof (Hochheim) wird Dr. Wolter anschaulich und unterhaltsam den Einfluss der Rheingauer Weinbergsböden von Schiefer über Lehm und Löß bis zum Kalkstein präsentieren.

Eintritt 18 Euro inkl. Begrüßungssekt und vier Weinen. Information und Tickets: Tourist-Information, Burgstraße 1, Eltville oder unter www.eltville.de; Telefon 06123 9098-0.

Quelle: Stadt Eltville / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit