Eschborn: Eschborner Gesprächskreis Diabetes

Pressemeldung vom 27. September 2016, 12:33 Uhr

Am Dienstag, dem 11. Oktober 2016, findet von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Seniorenraum des Erlebnishauses, Odenwaldstraße 22- 24, der Eschborner Gesprächskreis Diabetes statt. Das Thema dieses Treffens lautet: „Leben mit Diabetes“, was muss sich ändern, damit ich so leben kann wie bisher? Diese und andere Fragen werden bei diesem Treffen behandelt, Zeit zum gemeinsamen Austausch wird es darüber hinaus auch noch geben. Die Diplompädagogin und Autorin Andrea Pelgrim leitet die Gruppe. Neben dem Austausch der Gruppenteilnehmer wird in den Treffen immer ein spezielles Thema von der Leiterin vorgestellt. Das nächste Treffen ist dann am 25.Oktober. Der Eintritt ist frei.

