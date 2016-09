Eschborn: Stadtrat Heinz O. Christoph als stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher und Schöffe bestätigt

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:59 Uhr

In der vergangenen Stadtverordnetensitzung, am 22.09.2016, wurde Stadtrat Heinz O. Christoph, der im Magistrat das Gründezernat leitet, für eine weitere Periode als stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher und Schöffe in Eschborn bestätigt.

Stadtrat Christoph ist seit über 25 Jahren ehrenamtlich im Eschborner Ortsgericht tätig. Für dieses Engagement danke ich ihm sehr“, lobt Bürgermeister Geiger. „Fachwissen, Ortskenntnis und die Bereitschaft mitunter viel Zeit zu investieren, sind in diesem Aufgabenfeld unabdingbar“, teilt Geiger abschließend mit.

Quelle: Stadt Eschborn / Pressestelle