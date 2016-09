Eschborn: Stellenportal für den Nachwuchs

Pressemeldung vom 20. September 2016, 13:57 Uhr

Aktuelle Plätze für Ausbildung, Duales Studium und Praktika in Eschborn

Passenden Nachwuchs zu finden gehört aktuell zu den größten Herausforderungen sowohl für kleine als auch für große Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Eschborn unterstützt deshalb ortsansässige Ausbildungsbetriebe bei der Bewerbersuche mit einem attraktiven Online-Angebot.

Ganz gleich ob Hotel, Handwerksbetrieb, Bankinstitut, Unternehmen oder öffentliche Einrichtung: Wer in Eschborn freie Stellen für Ausbildung, Duales Studium oder auch Praktika anzubieten hat, kann diese auf dem Online-Portal „eschborn-for-talents.de“ ausschreiben. Und zwar kostenfrei und unkompliziert.

Interessierte füllen das übersichtliche Online-Formular aus. Nach einem kurzen Check durch die Wirtschaftsförderung gehen die Stellenangebote direkt online.

Die Vorteile: Das moderne Online-Portal steht allen Unternehmen am Standort Eschborn kostenfrei zur Verfügung. Es wird sorgfältig gepflegt und zeigt ausschließlich aktuelle freie Stellen an. Und: Die Wirtschaftsförderung bewirbt das Portal regelmäßig, so dass interessierte Jugendliche und Schulabsolventen gleichermaßen über „eschborn-for-talents.de“ informiert sind und sich bewerben können. Weitere Informationen zu dieser Serviceleistung der städtischen Wirtschaftsförderung Eschborn gibt es unter: wirtschaft@eschborn.de oder: 06196-490-516.

