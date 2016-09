Eschborn: Wegen Feiertag: Biotonnen werden einen Tag später geleert

Pressemeldung vom 20. September 2016, 13:54 Uhr

Aufgrund des Feiertages am 3. Oktober verschiebt sich die Leerung der Biotonnen in der ersten Oktoberwoche um einen Tag nach hinten. Die Abholung erfolgt im Stadtteil Eschborn erst am Mittwoch, dem 5. Oktober, und im Stadtteil Niederhöchstadt am Donnerstag, dem 6. Oktober.

Fragen rund um dieses Thema können Bürgerinnen und Bürger gerne an das städtische Team der Abfallberatung unter den Telefonnummern 06196 490-308, -309, -310 oder -159 richten.

Quelle: Stadt Eschborn / Pressestelle