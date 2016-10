Fulda: Konzert mit dem Duo Natalya Oldenburg (Viola) und Marina Gajda (Klavier) in der Kapelle des Vonderau Museums

Pressemeldung vom 12. Oktober 2016, 14:17 Uhr

Natalya Oldenburg (Viola) und Marina Gajda (Klavier), zwei klassische Musikerinnen, die sich an der Musikschule Fulda kennengelernt haben, musizieren seitdem zusammen. Ihre Auftritte sind geprägt von unbändiger Freude am Musizieren und kreativen Gestaltungswillen, die sich unmittelbar auf das Publikum übertragen. Mit Virtuosität und Brillanz geben sie jedem Stück eine individuelle Note. So begeistern die beiden professionellen Musikerinnen mit ihrem einzigartigen Stil immer wieder ihr Publikum.

Am Samstag, den 15.10.2016, 19:00, in der Kapelle des Vonderau Museums, widmen sich die Künstlerinnen den Meisterwerken aus dem Viola-Repertoire.

Es erklingt die Sonate Es-Dur von Jan Vanhal, einem der ersten wirklich freischaffenden Komponisten der Wiener Klassik. Eine technische Herausforderung bringen die vier Märchenbilder für Viola und Klavier, op.113 von Robert Schumann und das Konzertstück von George Enescu.

Die Sonate für Bratsche und Klavier op. 11 Nr. 4 (Februar/März 1919) ist das erste Werk, das Hindemith, der gerade die Bratsche für sich entdeckt hatte, nach seiner Entlassung aus der Armee komponierte. Zugleich ist es auch das erste Werk, das seine intensive Debussy-Rezeption in jener Zeit bezeugt.

Weniger bekannt ist Lachrymae (Reflections on a song of John Dowland ) op.48a von Benjamin Britten. Im Unterschied zu traditionellen Variationswerken steht das Thema, über das Variationen geschrieben werden, nicht zu Beginn, sondern erscheint in seiner reinen Gestalt erst am Ende von 10 variationsähnlichen Betrachtungen. Le Grand Tango von Astor Piazzolla wurde 1982 für Cello und Klavier komponiert und Mstislav Rostropovich gewidmet. Ein grandioses Werk des argentinischen Komponisten, der Leidenschaft des Tangos und klassische Form vereint, bildet den Glanzpunkt des Konzertabends.

Karten zu diesem Konzert, das vom Kulturamt der Stadt Fulda veranstaltet wird, sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Fuldaer Zeitung (Peterstor) erhältlich (12,00 €, ermäßigt 10,00 €) sowie an der Abendkasse (14,00 €, ermäßigt 12,00 €).

Quelle: Stadt Fulda