Gemeinde Erlensee: Betriebsbesichtigung im Erlenseer Hallenbad

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 13:37 Uhr

Um eine Schwimmbad- und Saunaanlage in Betrieb zu halten, ist sehr viel Technik erforderlich. Erlenseer Senioren haben am Montag, 30. Januar 2017 um 9.00 Uhr oder um 11.00 Uhr die Gelegenheit, sich von Ralf Schäfer, Betriebsleiter des Hallenbades, im Rahmen einer Führung durch die Technik des Hallenbades genau zeigen zu lassen, wie die Badewassertechnik funktioniert und wie das Wasser permanent aufbereitet wird, damit der Badespaß nicht getrübt wird. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen pro Führung begrenzt! Veranstaltungskarten zum Preis von 3 Euro gibt es ab 3. Januar 2017 am Empfang des städtischen Rathauses. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung wird dazu genutzt, den Barfußpfad zu pflegen, der in Gemeinschaftsaktion mit der Georg-Büchner-Schule und dem Seniorenbeirat im Sommer 2015 im Hallenbadgarten errichtet wurde.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung