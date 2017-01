Gemeinde Erlensee: Die Handarbeitsdamen der Stadt Erlensee übergeben Spende an den Kinderchor „Klangsternchen“

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:39 Uhr

Am vergangenen Donnerstag besuchten die Handarbeitsdamen der Stadt Erlensee eine Probe des Kinderchors „Klangsternchen“ der Chorgemeinschaft Erlensee. Die fleißigen Damen hatten eine kleine Überraschung dabei – eine Spende aus den Einnahmen ihrer Verkäufe des letzten Jahres.

Jeden Mittwoch treffen sich zehn ältere Damen im Bistro in der Martin Luther Wohnanlage in Erlensee von 14.00 bis 16.00 Uhr, um gemeinsam Kaffee und Tee zu trinken, ein gutes Stück Kuchen zu essen und vor allem ihrem gemeinsamen Hobby nachzugehen – dem Stricken und Häkeln. Die entstandenen Arbeiten werden regelmäßig verkauft und die Einnahmen an soziale Einrichtungen in Erlensee gespendet. Im letzten Jahr kam dabei eine Summe von insgesamt 400 € zusammen, die auf drei Einrichtungen aufgeteilt wurde. Am Donnerstag übergaben sie einen Anteil an den Kinderchor „Klangsternchen“ der Chorgemeinschaft Erlensee.

Sechs Damen ließen es sich nicht nehmen, eine Probe des Chors zu besuchen. Dort wurden sie herzlich von den kleinen und größeren Sängerinnen und Sängern begrüßt. Die Kinder der Klangsternchen sind zwischen fünf und elf Jahren, somit war viel Trubel im kleinen Saal der Erlenhalle, in dem sich der Chor jeden Donnerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr zum gemeinsamen Musizieren trifft. Liesel Lang vom Handarbeitskreis übergab stellvertretend an Anette Kropp, Chorleiterin der „Klangsternchen“ einen Scheck. Diese freute sich sehr und überlegte bereits, wofür sie das Geld verwenden könnten. Die Kinder und Chorleiter Alexander Franz sangen als besonderes Dankeschön ein Gesangsstück extra für den spendablen Besuch. Am Ende des Besuchs der sangen die Handarbeitsdamen gemeinsam mit den Kindern ein Lied aus früheren Zeiten.

Die Damen des Handarbeitskreises waren ganz begeistert von der Probe und dem Talent der jungen Musiker. Somit ist die Spende an der richtigen Stelle gelandet.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung