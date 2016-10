Gemeinde Erlensee: Eine Einführung in den englischen Humor mit dem Freundeskreis Biggleswade e.V. in der Stadtbücherei Erlensee

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:17 Uhr

Unter dem Motto “ A very funny evening“, findet am Dienstag, 08. November 2016 der englische Geschichtenabend mit dem Freundeskreis Biggleswade e.V. in der Stadtbücherei Erlensee statt. Live on stage for the first time in Erlensee: Monty Python’s famous „Dead Parrot Sketch“. Die Veranstalter laden ein zu einem vergnüglichen Abend in leicht verständlichem Englisch – witzig, lustig und unterhaltsam. Um 19:30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit John Rogers. In der Pause ist bei Snacks und Drinks Zeit für Gespräche.

Alle Erlenseer sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Freundeskreis Biggleswade e.V. über eine Spende. Stadtbücherei Erlensee, Langendiebacher Straße 35a – Eingang: Konrad Adenauer Straße -, Telefon: 06183/900551 oder eMail: buecherei-erlensee@t-online.de.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung