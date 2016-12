Gemeinde Erlensee: Erlenseer Senioren besichtigen Fritzlar

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 15:41 Uhr

Am Donnerstag, 27.4.2017, veranstaltet das Seniorenbüro eine Fahrt nach Fritzlar. Die Reisegruppe startet ab 9.15 Uhr an verschiedenen Haltestellen in Erlensee. In Fritzlar angekommen, kehren die Senioren zunächst zu einem Mittagessen in das Restaurant „Zur Spitze“ ein, dass mitten in der Altstadt liegt. Frisch gestärkt wird die Reisegruppe im Anschluss daran um 14 Uhr zu einer 1,5-stündigen Führung durch den Dom erwartet. Der Fritzlarer Dom St. Peter, der 2004 den Ehrentitel einer päpstlichen Basilika erhielt, kann als eines der bedeutendsten Bauwerke der Romanik und Gotik in der mitteldeutschen Region betrachtet werden. Nach seiner Renovierung vor 6 Jahren erstrahlt der St. Petri Dom in neuem Glanz und fasziniert jährlich tausende von Besuchern. Im Anschluss daran kann Fritzlar, eine Stadt mit mittelalterlichem Charakter und einer touristisch sehr attraktiven Altstadt, auf eigene Faust erkundet werden. Um 18 Uhr wird schließlich die Heimreise angetreten, die Ankunft in Erlensee wird um 20.30 Uhr erwartet. Veranstaltungskarten zum Preis von 20 € erhalten Sie ab 26.01.2017 am Empfang des städtischen Rathauses.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung