Gemeinde Erlensee: Handytreff für Senioren am 24.01.2017

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 11:38 Uhr

Immer mehr Senioren kaufen sich ein Smartphone oder Tablet. Die Nutzung stellt sie jedoch oft vor einige Fragen und Schwierigkeiten. Hierbei können sie von Jugendlichen sehr viel lernen. Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts der Georg-Büchner-Schule, in Kooperation mit dem Haus Rosengarten und dem Seniorenbüro der Stadt Erlensee findet in diesem Schuljahr ein offener Handy-Treff statt. Hier helfen Schüler der 9. und 10. Klassen den Senioren bei Fragen und Problemen mit ihrem Smartphone oder Tablet. Die bisherigen Treffen erfreuten sich immer großer Beliebtheit. Im Jahr 2017 gibt es wieder einige Termine, zu denen alle Erlenseer Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen sind. Am Ende des Schuljahres erhalten die teilnehmenden Schüler ein Zertifikat der Stadt Erlensee. Der nächste Handytreff findet am Dienstag, 24.01. von 14.00 bis 15.20 Uhr im Haus Rosengarten, Marktstube (OG) statt. Für eine bessere Planung bitten wir um eine vorherige Anmeldung bei Seniorenberaterin Sandra Wunder, Tel: 06183-915155 oder Mail: swunder@erlensee.de. Weitere Termine: 14.02., 07.03., 28.03., 18.04., 25.04., 02.05., 16.05., jeweils von 14.00 bis 15.20 Uhr im Haus Rosengarten, Marktstube (OG).

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung