Gemeinde Erlensee: KiTa Sandweg lädt ein zum Sankt Martins-Flohmarkt

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:48 Uhr

Erlös geht an das Patenkind der KiTa in Bosnien

Am Freitag, den 28.10. 2016, lädt die Kindertagesstätte Sandweg von 8:00 bis 14:30 Uhr zu ihrem alljährlichen und traditionellen Sankt Martins-Flohmarkt herzlich ein.

Bei heißen Getränken, leckeren Waffeln und Sandwichs kann in Ruhe gestöbert werden. Der Erlös des Flohmarktes ist für das Patenkind, welches in einem Waisenhaus in Bosnien lebt. Spielsachen zum Verkauf nehmen wir im Vorfeld gerne als Spende an!

Auf zahlreichen Besuch freuen sich alle Kinder und das Team der Kindertagesstätte Sandweg!

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung