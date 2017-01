Gemeinde Erlensee: Laptop-Treff 60plus in Erlensee am 01. Februar 2017

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 09:37 Uhr

Der nächste Laptop-Treff 60plus in Erlensee findet am 01.02.2017 von 10.00 bis 12.00 Uhr im Calaminus Haus, Hanauer Str. 11 in Langendiebach statt.

Die AWO Erlensee und das Seniorenbüro der Stadt Erlensee bieten seit einiger Zeit in Kooperation mit Jürgen Weiß das sehr erfolgreiche gemeinsame Projekt, den Laptop-Treff 60plus, für Seniorinnen und Senioren an. Die Gruppe trifft sich regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat von 10.00 – 12.00 Uhr im Calaminus Haus, Hanauer Str. 11 in Erlensee-Langendiebach.

Viele Senioren gehen mit der Zeit und schaffen sich einen Laptop an. Grundwissen über dem Umgang mit dem PC ist in der Regel vorhanden, doch im täglichen Gebrauch tauchen Hindernisse auf und bestimmte Anwendungen sind plötzlich doch nicht so einfach zu bedienen.

Hier soll der Laptop-Treff 60plus helfen. Jürgen Weiß hat sich ehrenamtlich bereit erklärt, das offene Forum für Fragen rund um den Laptop zu leiten. In dem monatlich stattfindenden Treff bietet sich die Gelegenheit, eine Lösung individueller Probleme im Umgang mit Programmen, E-Mail-Verkehr, Sicherheit im Internet usw. direkt am eigenen Laptop zu finden.

Der Laptop-Treff sieht sich dabei nicht als herkömmliche Unterrichtsveranstaltung. Er versteht sich als offene Runde, in der die Teilnehmer gemeinsam Fragen und Probleme austauschen und mit Unterstützung durch Herrn Weiß Lösungen finden können.

Zu der Veranstaltung sollte der eigene Laptop mit einem Windows-Betriebssystem mitgebracht werden, ein Internetzugang ist vorhanden. Für Fragen zu Tablet, Smartphone usw. bietet das Seniorenbüro eigene Treffen an.

Für nähere Informationen und zur besseren Planung bittet das Seniorenbüro darum, sich bei Frau Sandra Wunder, Tel.: 06183/915155 oder Mail: swunder@erlensee.de anzumelden.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung