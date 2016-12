Gemeinde Erlensee: Offene Sprechstunde des Sicherheitsberaters

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:41 Uhr

Am Dienstag, den 03. Januar 2017 von 9.00 bis 11.00 Uhr bietet der vom Polizeipräsidium Südosthessen ausgebildete Sicherheitsberater Günter Mehling wieder eine offene Sprechstunde in der Cafeteria des Hallenbades der Stadt Erlensee an. Hier können sich Senioren und interessierte Bürger kostenfrei rund um das Thema Sicherheit beraten lassen.

Unter der Rufnummer 06183/80013180 kann man auch direkten Kontakt zu Herrn Mehling aufnehmen und einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Herr Mehling hingegen nimmt von sich aus keinen telefonischen Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern auf und macht Hausbesuche nur, wenn dies explizit gewünscht ist.

Wer sich ebenfalls für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Sicherheitsberatung für Senioren interessiert, erhält im Seniorenbüro der Stadt Erlensee unter der Tel.: 06183/9151-55 nähere Informationen.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung