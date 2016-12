Gemeinde Erlensee: Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkrankten findet im Dezember 2016 nicht statt

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 13:42 Uhr

Die von der Stadt Erlensee und dem Haus Rosengarten ins Leben gerufene Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkrankten, an der auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen Kommunen teilnehmen können, ist offen für alle, die einen an Demenz erkrankten Angehörigen haben.

Unter der Leitung von Wolfgang Kittel bietet sich die Möglichkeit zum gegenseitigen Informationsaustausch. Die Kenntnis über wirksame Unterstützungs- und Förderangebote soll helfen, die erkrankte Person besser zu verstehen und zu betreuen. Der gemeinsame Alltag und die eigene Lebensqualität kann erheblich verbessert werden, da schon kleine Veränderungen, auf die man von alleine vielleicht nicht gekommen wäre, Erleichterung bringen können.

Die Gruppe trifft sich immer am letzten Donnerstag im Monat von 14 – 15.30 Uhr im Haus Rosengarten, Marktstube, in Erlensee, das nächste Mal am 26.01.2017.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Seniorenbüro der Stadt Erlensee, Tel.: 06183/9151-55

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung