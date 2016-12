Gemeinde Erlensee: Siegerehrung in der Stadtbücherei

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:02 Uhr

Am Donnerstag, 8. Dezember 2016, fand die Siegerehrung der Preisrätsel aus der Buchwoche statt. An den Rätseln, die während der Buchwoche vom 14. bis 18. November 2016 stattfanden, haben insgesamt 196 Kinder teilgenommen. Aus allen Teilnehmern, die ihr Rätsel richtig und vollständig gelöst hatten, wurden die Sieger ausgelost und zur Siegerehrung eingeladen. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei freuten sich, dass sich Bürgermeister Stefan Erb wieder die Zeit nahm, zusammen mit Carolin Weidenbach von der Stadtbücherei, den Kindern die Preise zu überreichen. Bei den Kindergartenkindern bekamen Elisa aus der Froschgruppe der Kita Rathaus, Nicole aus der Puzzlegruppe der Kita Gende und Roshan aus der Mäusegruppe des evangelischen Kindergartens Rückingen jeweils einen Preis, bei den ersten Klassen Attiya aus der Klasse 1a der Grundschule Rückingen, bei den zweiten Klassen Mila aus der Klasse 2b der Grundschule Langendiebach und Nisha aus der Klasse 2a der Grundschule Am Eulenhof. Bei den vierten Klassen war Quentin aus der Klasse 4b der Grundschule Langendiebach der glückliche Sieger. Die Stadtbücherei gratuliert den glücklichen Gewinnern und bedankt sich bei allen Teilnehmern. Stadtbücherei Erlensee, Langendiebacher Straße 35a – Eingang: Konrad-Adenauer-Straße, 63526 Erlensee, Tel. 06183/900551.

Quelle: Gemeinde Erlensee / Öffentlichkeitsarbeit & Wirtschaftsförderung